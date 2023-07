Nach Entbindung: Partnerin von Robert De Niro litt an Gesichtslähmung

Partnerin von Robert De Niro: «Ich konnte nicht essen und dann fing ich an zu lallen»

«Ich habe versucht, zu essen. Ich wollte mir nur eine Gabel in den Mund stecken und alles kam wieder heraus», schildert Chen weiter, «ich konnte nicht essen und dann fing ich an zu lallen.» Sie habe sich anschliessend an einen Arzt gewandt, der sie unmittelbar in ein Krankenhaus schickte. «Ich habe sämtliche Funktionen im Gesicht verloren, in der Minute als ich in die Klinik kam», berichtet die immer noch sichtlich schockierte Chen.