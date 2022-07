Nach Entschuldigungsvideo: Chris Rock scherzt über Will Smith

Chris Rock (57) scherzte bei seinem jüngsten Auftritt erneut über Will Smith (53). Der Schauspieler, der Rock bei der Oscarverleihung im März eine Ohrfeige verpasst hatte, hatte zuvor am Freitag (29. Juli) ein Entschuldigungsvideo in den sozialen Medien veröffentlicht. Darin erklärte er, dass Chris Rock noch nicht bereit sei, mit ihm zu sprechen. Rock ging bei seinem jüngsten Gig in Atlanta zwar nicht auf das Video von Smith ein, machte sich aber dennoch über den «I Am Legend»-Star lustig.