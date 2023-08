Nach Erfolg von «Barbie»: «Monopoly»-Film nimmt endlich Fahrt auf

«Das Management-Team von Lionsgate ist erfahren in der Unterhaltungsbranche und geschickt darin, Werte zu schaffen», sagte Hasbro-Chef Chris Cocks in einem Statement. «Wir sind froh, ein so gutes Zuhause für unser eOne Film- und Fernsehgeschäft gefunden zu haben». Der CEO freue sich auf die Partnerschaft, «vor allem auf eine Filmadaption von Monopoly».