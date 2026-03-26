Nach erfolgreichem Start: Wird «Der Astronaut» fortgesetzt?

Erhält der Science–Fiction–Hit «Der Astronaut» eine Fortsetzung? Der Film spielte in den USA am Startwochenende 80,5 Millionen US–Dollar ein – der bislang erfolgreichste Kinostart des Jahres. Gleichzeitig bescherte der Film Amazon MGM den besten Filmstart seit der Übernahme des Studios durch Amazon im Jahr 2022. Zuvor hielt «Creed III» mit 58 Millionen Dollar den Rekord. Auch bei den Kritikern kam der Film hervorragend an: Auf Rotten Tomatoes, dem Portal für Filmkritiken, kommt der Film derzeit auf 96 Prozent positive Bewertungen.