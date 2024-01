Nach Erkrankung meldet Sasha: «Es geht immer mehr bergauf»

Ende November hatte der nun 52–Jährige seine Fans geschockt, weil er nur wenige Tage vor Start seiner Tour «This is my Time – Die Show» die Reissleine ziehen musste. In Siegen hätte die Tour eigentlich am 1. Dezember starten sollen. Am 28. November hatte sich Sasha aber «mit Tränen in den Augen» via Instagram an seine Follower gewandt. Er schrieb in einem längeren Text, dass sich eine Lungenentzündung ankündige, die ihn ausser Gefecht setze. Sein Arzt habe «die Reissleine gezogen» und ihm Auftritte in diesem Zustand untersagt.