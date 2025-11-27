Nach erneuter Verurteilung: Nicolas Sarkozy bei Champions-League-Spiel

Ex–Präsident in drei Affären verwickelt

Eigentlich hat Nicolas Sarkozy derzeit wenig Grund zur Freude. Nach der kurz zuvor abgelehnten Revision ist seine Verurteilung wegen illegaler Wahlkampffinanzierung jetzt rechtskräftig. In der sogenannten Bygmalion–Affäre war Sarkozy im Februar des vergangenen Jahres zu einem Jahr Haft verurteilt worden, die Hälfte davon wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die verbleibenden sechs Monate muss er nun verbüssen – allerdings nicht zwingend hinter Gittern. Womöglich muss er nur eine elektronische Fussfessel tragen – ein Umstand, mit dem er sich bereits auskennt.