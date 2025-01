Nach erstem Royal-Termin 2025: Prinz William gibt Fussballfans Bier aus

Erst die royale Arbeit, dann das bierselige Vergnügen: Prinz William (42) wurde am Mittwoch (15. Januar) offiziell zum neuen Schirmherrn des College of Paramedics ernannt. Dabei handelt es sich um die Berufsorganisation für Rettungssanitäter im Vereinigten Königreich. Zu diesem feierlichen Anlass erschien Prinz William bei der Notfall– und Intensivpflegekonferenz in Birmingham und hielt eine Rede.