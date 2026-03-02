Nach Eskalation im Iran: «Hart aber fair» ändert das Thema am Montag

Seit dem Wochenende eskaliert die Lage im Nahen Osten. Israel und die USA bombardieren die Machthaber in Iran. Das Regime schiesst Raketen auf Israel sowie auf weitere US–Verbündete in der Golf–Region. Nach dem Tod des Ajatollahs und wichtiger Führungspersönlichkeiten ist unklar, ob sich das Regime in Teheran halten kann. Wie geht es nun im Iran weiter? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Welche Rolle kann Deutschland jetzt übernehmen?