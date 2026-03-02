Nach Eskalation im Iran: «Hart aber fair» ändert das Thema am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 2. März, ab 21 Uhr im Ersten statt. Nach den Angriffen im Nahen Osten hat die Sendung das Thema angepasst. Statt «Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration?» geht es nun um den Iran.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?
Seit dem Wochenende eskaliert die Lage im Nahen Osten. Israel und die USA bombardieren die Machthaber in Iran. Das Regime schiesst Raketen auf Israel sowie auf weitere US–Verbündete in der Golf–Region. Nach dem Tod des Ajatollahs und wichtiger Führungspersönlichkeiten ist unklar, ob sich das Regime in Teheran halten kann. Wie geht es nun im Iran weiter? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Welche Rolle kann Deutschland jetzt übernehmen?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Stephan Mayer (CSU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages
Daniela Sepehri: deutsch–iranische Studentin und Social–Media–Beraterin
Michael Wolffsohn: Historiker
Isabel Schayani: Journalistin und «Weltspiegel»–Moderatorin
Ralf Stegner (SPD): Aussenpolitiker und Mitglied des Bundestages
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.