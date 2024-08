Nach Europa-Tour: Taylor Swift und Travis Kelce lassen es krachen!

Geburtstagsparty für Blake Lively?

Ruhig ging es an dem Wochenende nun aber auch nicht zu. Swift und Kelce schmissen offenbar eine grosse Party in ihrem Strandhaus, zu der zahlreiche prominente Freunde eingeladen waren. Unter anderem waren auch Blake Lively (37) und ihr Mann Ryan Reynolds (47) vor Ort, wie das US–Magazin «People» berichtet – offenbar wurde Livelys 37. Geburtstag am Sonntag gemeinsam gefeiert. Der «Gossip Girl»–Star und die Sängerin sind seit fast zehn Jahren eng befreundet. Sogar Livelys Kinder kamen bereits in mehreren Songs Swifts vor, auf «Gorgeous» ist Livelys Tochter James (9) zu hören. Auch auf der Strandhaus–Party tobten mehrere Kinder durch das Haus.