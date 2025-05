Nach «F1»: Lewis Hamilton arbeitet an drei weiteren Filmen

«Ich habe drei Konzepte, an denen ich arbeite», erzählte Lewis Hamilton. Da er noch nie einen Film geschrieben habe, arbeite er mit einem professionellen Drehbuchautor zusammen. Die Ideen stammen aber von ihm, betonte der Brite. Zwei der Projekte werden Animationsfilme sein. Einer davon befinde sich in der «Phase des ersten Teils des Drehbuchs», so der siebenfache Weltmeister. «Es ist also aufregend», schob er nach.