Nach Facelifting: Carmen Geiss war geschockt

Robert Geiss: «Welches Monster kommt denn da um die Ecke?»

Dennoch sei ihr erster Blick in den Spiegel nach dem Eingriff «ein Schock» gewesen: «Ich war total aufgequollen, vor allem konnte ich kaum aus den Augen schauen, so dick waren die.» Sie habe zunächst ausgesehen, als hätte sie «mit Muhammad Ali gekämpft und verloren». Am schlimmsten sei der Hals gewesen. So habe sie sogar um Luft ringen müssen, so straff sei dieser gezogen worden. «Ich bin nicht nur erschrocken, ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Welches Monster kommt denn da um die Ecke?», sagte auch ihr Ehemann Robert Geiss in einem Interview mit dem Sender RTL zum ersten Blick auf seine Frau nach der OP.