Nach Fake-Diebstahl: Matthias Schweighöfer hat eine neue Wachsfigur

Was war passiert? Am Sonntag postete der Berliner Ableger des Londoner Museums auf dem offiziellen Instagram-Account die Aufzeichnung einer vermeintlichen Überwachungskamera. Auch Schweighöfer selbst teilte den Video-Post auf seinem Instagram-Profil. In dem Video zu sehen: Zwei Vermummte entwenden die bisherige Wachsfigur des Schauspielers. Dazu schrieben die Verantwortlichen zunächst: «Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Personen in das Madame Tussauds Berlin eingebrochen und haben die Wachsfigur von Matthias Schweighöfer gestohlen.» Wenig später stellte sich heraus, dass es sich dabei allerdings um keinen echten Diebstahl handelte, sondern lediglich um einen PR-Gag.