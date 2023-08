Nach Fake-Tweet in «Explosiv»: RTL trennt sich von Maurice Gajda

Angeblicher Tweet zum ESC

In einem Beitrag mit dem Titel «Leben zwischen zwei Welten in Deutschland» hatte Maurice Gajda unter anderem mit dem Sänger Trong Hieu Nguyen gesprochen, der 2023 am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teilnahm. In dem Beitrag wird ein angeblicher Tweet von Petry thematisiert, der lautet: «Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.» Laut Gajda wurde der Tweet wieder gelöscht.