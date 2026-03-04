Nach Fehlgeburt: Christin Stark gerührt von der grossen Anteilnahme

Die Sängerin, die mit Reim die 2022 geborene Tochter Zoe hat, hatte am 19. Februar in einem emotionalen Instagram–Clip über ihre Fehlgeburt gesprochen. Ihre Schwangerschaft war zuvor nicht bekannt. Sie erklärte damals auch, warum sie diesen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit teilt: «Ich glaube, der Grund dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin.» Themen wie Kinderwunsch, ungeplante Schwangerschaft oder Fehlgeburt seien oft noch tabu. Doch genau das müsse man ansprechen.