Nach Fehlgeburt: «White Lotus»-Star Alexandra Daddario ist schwanger

Die 38–Jährige spricht mit dem Modeblatt, das erste Auszüge des Babybauch–Shootings in den sozialen Medien teilt, über ihre Schwangerschaft, die sie sechs Monate lang versteckt hat. Stolz zeigt die Schauspielerin, die in der Sky–Serie «The White Lotus» an der Seite von «American Pie»–Star Jennifer Coolidge (62) brillierte, ihren Bauch in alltäglichen Situationen wie beim Teetrinken am Morgen in Wollsocken und dem Businesshemd des Mannes.