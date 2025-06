Nach Ferien mit den Kids: Prinzessin Kate ist zurück bei der Arbeit

Prinzessin Kate kam zu dem neuen Treffen auf Schloss Windsor, nachdem sie Medienberichten zufolge eine kleine Auszeit mit ihren eigenen Kindern verbracht hat. Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hatten schulfrei. Wo die drei die Ferien mit ihren Eltern verbracht haben, scheint nicht bekannt zu sein. Häufig zieht es die Familie des Thronfolgers, die im Adelaide Cottage in Windsor lebt, in ihrer freien Zeit auf ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk. Inzwischen sind die royalen Kids für die letzten Wochen des Schuljahres in ihre Klassenzimmer an der Lambrook School in Berkshire zurückgekehrt.