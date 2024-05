Nach Festnahme: Nicki Minaj wird nicht in Amsterdam auftreten

«Aufgrund der Ereignisse der letzten Woche findet die Nicki–Minaj–Show am Sonntag, den 2. Juni, im Ziggo Dome in Amsterdam, nicht mehr statt», heisst es auf der Website des Konzertveranstalters Mojo. Das Geld für bereits erworbene Tickets werde demnach an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Minaj, die schon in Amsterdam aufgetreten ist, wird also nicht für ein zweites Konzert zurückkehren.