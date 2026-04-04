Nach Festnahme: Vanessa Trump steht zu Partner Tiger Woods

Tiger Woods begibt sich in Behandlung

Golfstar Tiger Woods hat indes auf seinen neuerlichen Autounfall reagiert und angekündigt, eine Therapie zu beginnen. «Ich kenne und verstehe den Ernst der Situation, in der ich mich heute befinde», schrieb Woods vor einigen Tagen auf der Plattform X. «Ich ziehe mich für eine Zeit zurück, um eine Behandlung zu beginnen und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Dies ist notwendig, damit ich mein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und an einer dauerhaften Genesung arbeiten kann.»