Nach Feuer-Inferno: Opfer Leighton Meester kehrt in die Charts zurück

Grund für den Platz in den Charts ist ein aktueller TikTok–Trend, der unter anderem von dem Rapper Flavor Flav (65) unterstützt wird. Der US–amerikanische Musiker teilte auf seinem Account mehrere Clips, in denen er seine Follower und Followerinnen dazu aufruft, Songs von Meester und der Sängerin Heidi Montag (38), die ebenfalls ihr Haus verlor, zu streamen. «Ich habe begonnen, mein Mädchen Leighton Meester zu hypen und ihrer Familie zu helfen, sich von dem Feuer zu erholen. Streamt Leighton Meesters ‹Sombody to Love› und verwendet den Songs in euren TikToks», schrieb Flavor Flav zu einem Clip, in dem er zu Meesters Song tanzt.