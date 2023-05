Nach Fieber-Erkrankung: Papst Franziskus soll Pfingstmesse leiten

Am gestrigen Freitag (26. Mai) gerieten Katholiken in aller Welt in Sorge, als gemeldet wurde, dass Papst Franziskus (86) wegen Fiebers sämtliche Termine absagen müsse. «Der Papst war müde», erklärte dann auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (68) diesbezüglich am Freitagabend in Rom. Nun aber meldet «Vatican News», dass es dem Oberhaupt der katholischen Kirche wieder besser gehen würde.