Nach Flugzeugabsturz: McFit bestätigt Tod von Rainer Schaller

Rainer Schaller (1969-2022) ist gestorben. McFit hat den Tod seines Gründers in einem Statement bestätigt. «Die letzten Tage lassen uns erschüttert und betroffen zurück. Mit grosser Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Gründer Rainer Schaller und sein Sohn als Verstorbene des Flugzeugabsturzes in Costa Rica identifiziert wurden», heisst es in einem Instagram-Posting der Fitnesscenter-Kette, das zudem ein Foto des Unternehmers zeigt. Die Privatmaschine von Schaller war am 21. Oktober vor der Küste von Costa Rica abgestürzt.