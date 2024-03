Nach Foto-Panne: CNN will alle Bilder vom Kensington-Palast überprüfen

Die «Daily Mail» machte gleich 16 bearbeitete Stellen in dem Foto aus, das die Frau von Prinz William (41) strahlend inmitten ihrer drei Kinder zeigt. Die heftige Kritik an dem Bild führte sogar zu einer ungewöhnlichen Reaktion von Kate, die in den sozialen Netzwerken am Montag (12. März) zugab: «Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern veröffentlicht haben, verursacht hat.»