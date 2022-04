Nach fünf Jahren: Barack Obama feiert Rückkehr ins Weisse Haus

In ernsterem Ton erklärte Obama weiter, es fühle sich gut an, zurück zu sein, um diejenigen wiederzusehen, die der Regierung und der Präsidentenfamilie helfen, zu funktionieren: «Zurückzukommen - auch wenn ich eine Krawatte tragen muss, was ich heutzutage sehr selten tue - gibt mir die Möglichkeit, einige der unglaublichen Menschen zu besuchen, die dem Weissen Haus und diesem Land jeden Tag dienen, oft abseits des Rampenlichts», sagte er. «Sie sorgen dafür, dass diese Regierung funktioniert, und sie helfen den Menschen in grosser und kleiner Weise. Und von aussen verstehen die Leute manchmal nicht, wie zermürbend das sein kann. Und wie viele Opfer diese Menschen bringen. Denn diejenigen von uns, die vor den Kameras stehen, bekommen oft die Anerkennung.»