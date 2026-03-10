Nach Garten-Unfall: Thore Schölermann trägt jetzt Augenklappe

Thore Schölermann (41) ist derzeit mit Augenklappe unterwegs. Wie er in einer Instagram–Story am Dienstagvormittag schilderte, habe er sich am Vortag im Garten «einen Stock ins Auge gehauen». Aus der Not macht der Moderator aber eine Tugend.
«Heute nagt das Alter an uns»
Ganz nach dem Motto «geteiltes Leid ist halbes Leid» kaufte er auch für seinen Hund Rudi eine Augenklappe. Den «neuen Style» liebe der Vierbeiner allerdings noch nicht so, erzählte Schölermann weiter. In einem Posting, das den Moderator und seinen Hund mit schwarzer Augenklappe zeigt, untermauerte er jedoch die Entscheidung für den Partnerlook: «In guten wie in schlechten Zeiten ... unser Rudi ...» Dann fügte er noch hinzu: «Wir beiden, einst sportlich und vorzeigbar ... Heute nagt das Alter an uns und das ist gut so! Wir werden zusammen grau mein Freund!»
Auch Frauke Ludowig zeigte sich mit Augenklappe
Schölermann ist in diesem Jahr nicht der erste deutsche TV–Star, der sein Auge abdecken muss. Im Februar zeigte sich RTL–Moderatorin Frauke Ludowig (62) ebenfalls mit Klappe. Wie sie gegenüber «Bild» erklärte, wurde diese Massnahme nach einem medizinischen Eingriff nötig: «Ich habe auf dem rechten Auge eine neue Linse bekommen, meine alte war leider hinüber.» Das Auge brauche Ruhe und müsse vor äusseren Einflüssen geschützt werden. Ein Interview mit Dschungelkönig Gil Ofarim (43) führte sie deshalb mit dem besonderen Accessoire, das mit kleinen Swarovski–Steinen verziert war.
Standbein neben der Fernsehbranche
Thore Schölermann machte zuletzt mit seinem neuen Job ausserhalb der Fernsehbranche Schlagzeilen. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der 41–Jährige alle drei Filialen von McDonald's in Aachen als Franchisenehmer übernommen hat und damit Chef von rund 120 Mitarbeitern geworden ist. Vor allem wegen seiner Familie – mit Ehefrau Jana (38) hat er zwei kleine Kinder – suchte er sich ein weiteres berufliches Standbein, bei dem er geregeltere Arbeitszeiten hat. 2024 gab er seine Moderation von «taff» auf, Ende 2025 verkündete er auch seinen Ausstieg bei «The Voice Kids». Dem Hauptformat «The Voice of Germany» will er aber weiter treu bleiben.