Nach gefeiertem Debütalbum: Arbeiten Giant Rooks schon an neuer Musik?

Über die Jahre habe sich die Dynamik der Band auf jeden Fall verändert, erzählt er weiter. «Ich glaube, dass wir noch nie so gut als Gruppe funktioniert haben wie jetzt gerade.» Von vielen Bands höre man, «dass sie am Anfang beste Freunde oder beste Freundinnen sind und dann gibt es nach drei Jahren den grossen Crash und sie lösen sich auf», weiss Rabe. «Bei uns war das eher so, dass wir, mit Ausnahme von uns beiden, nie so richtig befreundet waren.» Erst durch die Musik und durch die gemeinsamen Erlebnisse seien sie ein richtiges Team und beste Freunde geworden. Kommt es doch mal zu Streitereien in der Gruppe, dann gehe es um «Kleinigkeiten. Streit gehört auch dazu. Aber insgesamt ist es schon erschreckend, dass wir uns so gut verstehen, weil wir wirklich jeden Tag aufeinander rumhängen», sagt der Sänger.