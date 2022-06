Auch wenn Depp in der Öffentlichkeit als Gewinner der juristischen Schlammschlacht festzustehen scheint, wurde im Gerichtsaal viel schmutzige Wäsche gewaschen, die Depps Karriere schaden könnte. Die britische Zeitung «The Sun» darf ihn weiter als «Frauenschläger» bezeichnen. Für den «Fluch der Karibik»-Star steht zudem ein weiterer Prozess ins Haus: Ein Mitarbeiter des Films «City of Lies» hat ihn wegen Körperverletzung verklagt. Und Amber Heards Anwältin kündigte an, dass ihre Mandantin in Berufung gehen will.