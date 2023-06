Nach Glastonbury: Lewis Capaldi verabschiedet sich vom Touren

Capaldi bedankt sich bei seinen Fans, Freunden, Familien und medizinischem Personal - für die Unterstützung in guten Zeiten und vor allem in schlechten wie jetzt. Ihm tue es für alle Anhänger leid, die ihn bis zum Ende des Jahres noch live sehen wollten. «Aber ich muss mich wohlfühlen, um auf dem Niveau spielen zu können, das ihr verdient», so der Musiker. «Ich bin so schnell ich kann zurück», schloss er sein Statement.