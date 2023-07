Nach Harajukus Tod: So heisst Paris Hiltons neuer Chihuahua

Paris Hiltons (42) neuer Chihuahua hat jetzt auch einen Namen und den machte die Hotelerbin auf Instagram publik: «Ihr habt alle darauf gewartet, den Namen dieses Hot One zu erfahren, also hier ist er: Prince Tokyo Gizmo Hilton», schrieb sie zu einem Video, in dem der Welpe in verschiedenen Kleidungsstücken zu sehen ist. Die Fans hatten zuvor zahlreiche Namensvorschläge geschickt. Dafür bedankte sich Hilton: «Ich danke euch allen für eure ikonischen Namensvorschläge».