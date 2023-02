Nach Heidi Klums Statement: Lijana kündigt neues Enthüllungsvideo an

«Die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen»

«Ich bin so geschockt, dass Heidi in der ersten Folge von ‹Germany›s next Topmodel' auf jeden Punkt meines Videos von letztem Jahr geantwortet hat», so Kaggwa in einer Instagram-Story. «Aber keine Sorge, die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen.» Zudem erklärte sie, bereits an ihrem nächsten «Enthüllungsvideo» zu arbeiten und «das bekommt jetzt nochmal eine ganz neue Wendung», kündigte sie in einer weiteren Story an.