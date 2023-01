Nach Henry Cavill: Der neue Superman ist noch nicht gefunden

Die Suche nach Superman hat noch nicht einmal begonnen

Ein Twitter-Account verbreitete das Elordi-Gerücht und fragte, was denn die Nutzerinnen und Nutzer darüber denken würden. «Meine Gedanken sind, dass niemand bisher als Superman gecastet wurde», schreibt Gunn, der vor seiner neuen DC-Rolle vorwiegend als Regisseur von Filmen wie «Guardians of the Galaxy» (Marvel) bekannt war, in einem eigenen Tweet. Bei ihm sei es fast immer so, dass Castings erst stattfinden, nachdem das Drehbuch fertig oder kurz vor Fertigstellung sei. Und das sei es in diesem Fall nicht. Es gebe schon bald einige Neuigkeiten, die man bei den DC Studios ankündigen werde, aber noch nicht, wer die Superman-Rolle übernimmt.