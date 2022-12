James Gunn (56) wehrt sich gegen seine Kritiker. Der neue Chef der DC Studios wird in den sozialen Medien derzeit für einige Entscheidungen schwer angegangen. Gunn hat unter anderem «Wonder Woman 3» gecancelt und Henry Cavill (39) als Superman-Darsteller gefeuert. Erst am 1. November 2022 war der Regisseur («Guardians of the Galaxy») gemeinsam mit Peter Safran (57) als neuer Herr des DCU, des Kinouniversums von DC Comics vorgestellt worden.