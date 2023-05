Judith Williams (51) bekommt eine eigene Sendung in Sat.1. Die Unternehmerin soll in «Judith Williams grosses Jobexperiment» (Arbeitstitel) Kandidaten für einen Jobwechsel coachen. Das Branchenmagazin «DWDL» hatte zuerst über das neue Format berichtet. Sat.1 bestätigte die Pläne auf Nachfrage von spot on news.