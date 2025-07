Nach Honeymoon-Pause: Lauren Sánchez und Jeff Bezos zurück in Europa

Flitter–Pause für «Sommercamp der Milliardäre»

Bereits am Montag waren Sánchez und Bezos wieder in Europa: Das Paar betrat in Südfrankreich ein Boot, wie Bilder zeigten. Zuvor unterbrachen die beiden ihre Jacht–Flitterwochen auf dem Mittelmeer, um am «Sommercamp für Milliardäre» von Sun Valley im US–amerikanischen Idaho teilzunehmen. Dabei treffen sich mächtige Personen aus Technologie, Medien und Finanzen zum Austausch.