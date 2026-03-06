Nach Horrorsturz: Lindsey Vonn trainiert schon wieder

Lindsey Vonn teilt regelmässig Updates

Vonn hat in den Wochen seit ihrem Sturz eine Reihe von Updates mit ihren Fans geteilt. «Heute war ein harter Tag», schrieb sie unter anderem Ende Februar. Während der körperliche Kampf in der Sekunde ihres Unfalls begonnen habe, sei der mentale Kampf erst jetzt über sie hereingebrochen. «Es traf mich wie ein Schlag», so die Athletin. Den Umgang mit Rückschlägen kenne sie zwar aus ihrer langen Karriere – jede Verletzung habe sie auf ihre Weise stärker gemacht. Trotzdem könne der Kampf im Kopf «dunkel, hart und unerbittlich» werden.