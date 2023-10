Nach Hüftbruch: Sophia Lorens Genesung wird «ein paar Monate» dauern

Nach ihrem Sturz befindet sich die italienische Schauspielerin Sophia Loren (89) offenbar auf dem Weg der Besserung. Wie das US–amerikanische Magazin «People» berichtet, teilte ihr Agent mit: «Alles läuft gut.» Loren war am 24. September im Badezimmer ihres Hauses in Genf gestürzt und hatte sich dabei so «schwerwiegende Frakturen» zugezogen, dass sie operiert werden musste. Die Genesung wird jedoch noch eine Weile in Anspruch nehmen.