Nach ihrem Ehe-Aus: Victoria Swarovski blickt nach vorne

«Let's Dance»-Moderatorin Victoria Swarovski (29) blickt nach der Trennung von ihrem Mann Werner Mürz (46) nach vorne. «Es war damals von mir vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann», sagte sie in einem «Bunte»-Interview. «Heute würde ich sagen: Ich freu mich auf alles, was passiert und es kommt, wie es kommt.»