In wenigen Tagen feiert Rihanna (34) ihr grosses Bühnencomeback. Beim anstehenden Super Bowl 2023 wird die Sängerin in der Nacht auf den 13. Februar (deutscher Zeit) in der berühmten Halbzeitshow auftreten. Und damit soll angeblich noch lange nicht Schluss sein, zumindest wenn es nach Insidern aus der Musikindustrie geht.