Für ihre Rolle in «Les Misérables» erhielt Anne Hathaway (39) 2013 einen Oscar. Statt mit Glückwünschen wurde die Schauspielerin aber mit Hass-Kommentaren überschüttet. Bei der «Women in Hollywood»-Veranstaltung der US-amerikanischen «Elle» hat sie sich an die schwierige Zeit zurückerinnert.