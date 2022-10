Nach ihrer Krebserkrankung: TV-Star Katerina Jacob ist zurück am Set

Dreharbeiten laufen noch bis Anfang November

Die Dreharbeiten zu «Anna und ihr Untermieter - Wenn du träumst von der Liebe» (AT), dem dritten Film der erfolgreichen «Endlich Freitag im Ersten»-Reihe, laufen noch bis Anfang November 2022. An Jacobs Seite ist einmal mehr Ernst Stötzner als Untermieter Herr Kurtz zu sehen. Das ungleiche Paar hat sich in seiner Zweier-WG mittlerweile gut engagiert. Regie führt Dagmar Seume. In weiteren Rollen spielen unter anderem Richy Müller, Katharina Schlothauer, Katerina Medvedeva und Nadja Becker. Ein Ausstrahlungsdatum ist noch nicht bekannt.