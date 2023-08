Nach Infektion: Madonna stellt neue Tourtermine in Aussicht

Die 64-Jährige hätte sich eigentlich auf ihrer «Celebration»-Tour befinden sollen, musste sich aufgrund einer Infektion jedoch ausruhen. Am 15. Juli wollte sie die Tour in Kanada starten. Die Konzerte in Nordamerika werden jedoch neu terminiert, im Oktober soll die Tournee dann in Europa beginnen. Unter anderem auch für Köln und Berlin sind Auftritte gelistet.