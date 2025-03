Nach «Iron Man 3»-Auftritt: Jenna Ortega hat mit Marvel abgeschlossen

«Ant–Man»–Star Paul Rudd (55), mit dem Jenna Ortega in dem neuen Streifen «Death of a Unicorn» zu sehen ist, hofft offenbar darauf, dass seine Schauspielkollegin zurück ins MCU findet. Es könne sehr gut sein, dass sie zurückkomme, meinte der Hollywoodstar: «Dass sie etwas für dich kreieren werden, weil sie so glücklich sein sollten, Jenna Ortega in ihrem Franchise zu haben.» Allerdings scheint die 22–Jährige nicht gerade begeistert von der Idee zu sein. «Sie haben sogar meinen Namen weggenommen», erinnert sie sich an ihre «Iron Man 3»–Erfahrung zurück. In dem Film spielte Robert Downey Jr. (59) die Hauptrolle.