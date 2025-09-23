Nach Jimmy-Kimmel-Absetzung: Stars protestieren in offenem Brief

Kimmels Show aus dem Programm genommen zu haben, stelle einen «dunklen Moment für die Meinungsfreiheit in unserem Land» dar. «Unabhängig von unserer politischen Zugehörigkeit oder davon, ob wir uns politisch engagieren oder nicht, lieben wir alle unser Land», wird hervorgehoben. Aber: «Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Machthabern zum Schweigen gebracht werden dürfen – denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen.»