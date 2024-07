Nach Joe Bidens Entscheidung: Diese Promis unterstützen Kamala Harris

Katy Perry und Ariana Grande sind Kamala–Harris–Fans

Sängerin Katy Perry (39) postete angesichts der Ankündigung von Joe Bidens Rückzug ein kurzes Video auf Instagram, in dem sie einen Part ihrer neuen Single «Woman‹s World» in die Kamera singt: «Es ist eine Frauenwelt und du kannst froh sein, darin zu leben.» Dazu verfasste sie den Kommentar: «Das war›s. Das ist die Überschrift.» In ihrer Story repostete sie zudem einen Post, in dem Aufnahmen von Kamala Harris mit ihrem neuen Song unterlegt sind.