Nach Jörg Pilawa: Esther Sedlaczek wird die neue Quizmasterin der ARD

Esther Sedlaczek: «Grosser Respekt» vor neuer Aufgabe

Frank Beckmann (56), ARD-Koordinator Vorabendprogramm, erklärt: «Esther Sedlaczek überzeugt ein Millionenpublikum in der ‹Sportschau›. Mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrem Witz und ihrem Wissen passt sie perfekt zum ‹Quizduell-Olymp›. Ich freue mich und sage: Herzlich willkommen in der ARD-Quiz-Familie.» Sedlaczek bezeichnet Jörg Pilawas Fussstapfen in einem Statement als «riesig». Sie gehe «mit grossem Respekt» an ihre neue Aufgabe. «Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue ich mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen», sagt sie.