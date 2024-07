Nach Kampf gegen Brustkrebs: Olivia Munn hat heimlich geheiratet

Vier Monate, nachdem Schauspielerin Olivia Munn (44) im März ihre «erschreckende» Krebsdiagnose enthüllte, hat sie ihre grösste Stütze geheiratet: «Saturday Night Live»–Star John Mulaney (41). Das Paar heiratete heimlich am Wochenende in einer einfachen, intimen Zeremonie im Haus eines Freundes im Bundesstaat New York, berichtet das amerikanische «People»–Magazin".