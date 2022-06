Darum gibt es den Hype um Kate Bush

In der aktuellen vierten Staffel der Serie ist «Running Up That Hill» der Lieblingssong des trauernden Teenagers Max Mayfield (Sadie Sink, 20), der ihr in Folge vier unerwartet sogar das Leben rettet. Seit der Ausstrahlung der Episode sind die Abrufzahlen des Songs auf Spotify zum Beispiel um 153 Prozent gestiegen. Auf Video-Plattformen wie TikTok ist der Kate-Bush-Hit nahezu allgegenwärtig. In Deutschland rangiert das Lied aus dem Jahr 1985 derzeit auf dem vierten Rang der offiziellen Charts.