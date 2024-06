Nach KI-Sextape: Megan Thee Stallion bricht live in Tränen aus

«If I was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me/Would I really have a shot at a feat?» rappt Eminem in seinem neuen Song, der sein unflätiges Alter Ego Slim Shady zurückbringt. In dem schwer zu übersetzenden Wortspiel nutzt er den Gleichklang der Worte «Feat» (von Feature, deutsch Gastauftritt) und «Feet» (Füsse).