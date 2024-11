Nach Klage: Nicole Scherzinger und Pussycat-Dolls-Chefin einigen sich

Weil Scherzinger zur selben Zeit jedoch öffentlich mitteilte, dass die Reunion–Tour komplett gestrichen sei, zog sie den Unmut der anderen Bandmitglieder auf sich. So gaben Carmit Bachar (50) und Jessica Sutta (42) damals an, «wahnsinnig enttäuscht» zu sein und dass sie von der Tourabsage selbst erst via Scherzingers Instagram–Post erfahren hätten.