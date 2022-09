Ein Sturm der Entrüstung machte sich anschliessend vor allem in weiten Teilen Osteuropas breit, so auch in Polen. Waters würde Kreml-Propaganda verbreiten und nicht verstehen, dass Putin der alleinige Aggressor sei. In Russland sorgten die Aussagen des Musikers hingegen für Beifall. So schrieb zum Beispiel der Ex-Präsident und Putin-Vertraute Dmitri Medwedew (57) im sozialen Netzwerk VKontakte, dass es doch noch «gute Menschen im Westen» gäbe. Seinen Post mit dem Spruch «Pink Floyd forever» unterlegte er ausserdem mit dem Klassiker «Wish You Were Here» aus der Feder Waters.