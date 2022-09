Auftritt in Miami

Nach Konzert-Abbruch: Tränen bei Lady Gaga

Lady Gaga musste am Samstagabend ein Konzert in Miami aufgrund des schlechten Wetters abbrechen. Dass die letzte Show ihrer «Chromatica Ball»-Tour so endete, trieb der Sängerin die Tränen in die Augen, wie ein Video bei Instagram zeigt.